Його визнали ненадійним: який електромобіль розчарував власників

Електромобілі стрімко розвиваються, пропонуючи сучасний рівень комфорту, динаміки та запасу ходу. На ринку з’являється дедалі більше доступних моделей, які приваблюють покупців. Проте не всі електрокари однаково задовольняють своїх власників.

За результатами масштабного опитування J.D. Power, одним із найменш улюблених електромобілів серед американських водіїв став кросовер Honda Prologue. Він отримав найнижчий загальний бал задоволеності — лише 623 бали, тоді як середній показник у масовому сегменті становить 727 балів. Про це пише SlashGear

Експерти SlashGear зазначають, що головна проблема Honda Prologue полягає в тому, що модель не має жодної яскраво вираженої переваги. Автомобіль не пропонує видатного запасу ходу, а його ціна вища, ніж у багатьох прямих конкурентів. У результаті покупці часто розчаровуються, порівнюючи Prologue з іншими електрокроссоверами.

Крім того, за даними Consumer Reports, Honda Prologue демонструє низьку надійність. Власники найчастіше скаржаться на проблеми з програмним забезпеченням, збоями в роботі електроніки та іншими технічними недоліками.

Хоча Honda Prologue має сучасний дизайн, комфортний салон і добре налаштоване керування, цих переваг виявилося недостатньо, щоб компенсувати відсутність яскравих сильних сторін і наявні недоліки. Для багатьох водіїв це стало причиною розчарування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!