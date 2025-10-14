Холодно, но без дождей: прогноз погоды в Украине на 15 октября

В среду, 15 октября, большинство регионов Украины будут под влиянием поля повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет преимущественно сухой. Небольшой дождь возможен лишь днем на северо-востоке.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью ожидается похолодание: в южных, центральных, восточных и Сумской областях прогнозируется заморозка на почве до -3 °C. Температура воздуха будет составлять от +1 до +6 °C, а в Карпатах местами опустится до 0…–3 °C.

Читайте также: На Украину надвигается резкое похолодание: прогноз погоды на 1 октября

Днем воздух прогреется до +6…+11 °C, на юге — до +14 °C. В горах температура будет оставаться на уровне +1…+6°C.

В Закарпатье ночью и утром возможны туманы. Ветер западный, 5-10 м/с.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!