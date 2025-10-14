Холодно, але без дощів: прогноз погоди в Україні на 15 жовтня

У середу, 15 жовтня, більшість регіонів України перебуватимуть під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, тому погода буде переважно сухою. Невеликий дощ можливий лише вдень на північному сході.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі очікується похолодання: у південних, центральних, східних та Сумській областях прогнозують заморозки на ґрунті до –3 °C. Температура повітря становитиме від +1 до +6 °C, а в Карпатах місцями опуститься до 0…–3 °C.

Читайте також: На Україну насувається різке похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня

Вдень повітря прогріється до +6…+11 °C, на півдні — до +14 °C. У горах температура залишатиметься на рівні +1…+6 °C.

На Закарпатті вночі та вранці можливі тумани. Вітер — західний, 5–10 м/с.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!