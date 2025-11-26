Как обжаловать решение ТЦК о возобновлении на военном учете

В Украине все чаще фиксируют случаи, когда граждан без их согласия и законных оснований повторно вносят в военный учет. Люди сталкиваются с ситуациями, когда, несмотря на официальные документы об исключении из учета — по состоянию здоровья, возрасту, приговорам за тяжкие преступления или другим причинам — ТЦК внезапно возобновляют их в списках военнообязанных.

Ни один закон или постановление Кабмина не предусматривает автоматического возвращения лица на военный учет после его законного исключения. Даже многочисленные изменения нормативной базы последних лет не вводили процедуры принудительного или одностороннего обновления. Юрист Ростислав Кравец объяснил, как действовать в такой ситуации.

Возврат на учет возможно только по личному заявлению гражданина. Все остальные действия ТЦК о внесении человека в списки считаются превышением служебных полномочий.

Суды также подтверждают эту позицию: работники ТЦК не вправе изменять статус военнообязанного без законных оснований или доказательств подделки документов.

"Если лицо было исключено из военного учета, возобновление возможно только по его заявлению. Других оснований нет", - подчеркнул Кравец.

Что делать, если ТЦК восстановил вас на учете незаконно

В такой ситуации юрист рекомендует обращаться в суд. По его словам, судебная практика по подобным вопросам уже формируется.

"Суды принимают разные решения, но все они сходятся на одном: кроме заявления гражданина, никаких законных оснований для возобновления на военном учете не существует", - отметил юрист.

Таким образом, незаконный возврат к учету можно обжаловать, и суды преимущественно становятся на сторону граждан, которые уже были законно исключены из списков.

