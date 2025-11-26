Як оскаржити рішення ТЦК про поновлення на військовому обліку

В Україні дедалі частіше фіксують випадки, коли громадян без їхньої згоди та без законних підстав повторно вносять до військового обліку. Люди стикаються з ситуаціями, коли, попри офіційні документи про виключення з обліку — через стан здоров’я, вік, вироки за тяжкі злочини чи інші причини — ТЦК раптово поновлюють їх у списках військовозобов’язаних.

Жоден закон чи постанова Кабміну не передбачають автоматичного повернення особи на військовий облік після її законного виключення. Навіть численні зміни до нормативної бази останніх років не вводили процедури примусового або одностороннього поновлення. Юрист Ростислав Кравець пояснив, як діяти в такій ситуації.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Повернення на облік можливе лише за особистою заявою громадянина. Усі інші дії ТЦК щодо внесення людини до списків вважаються перевищенням службових повноважень.

Суди також підтверджують цю позицію: працівники ТЦК не мають права змінювати статус військовозобов’язаного без законних підстав чи доказів підробки документів.

"Якщо особу було виключено з військового обліку, поновлення можливе тільки за її заявою. Інших підстав немає", — наголосив Кравець.

Що робити, якщо ТЦК поновив вас на обліку незаконно

У такій ситуації юрист рекомендує звертатися до суду. За його словами, судова практика з подібних питань уже формується.

"Суди ухвалюють різні рішення, але всі вони сходяться на одному: окрім заяви громадянина, жодних законних підстав для поновлення на військовому обліку не існує", — зазначив юрист.

Таким чином, незаконне повернення до обліку можна оскаржити, і суди переважно стають на бік громадян, які вже були законно виключені зі списків.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!