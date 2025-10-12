Как получить военный билет по месту фактического проживания: объяснение юриста

Военнообязанный гражданин имеет право получить военно-учетный документ не только в территориальном центре комплектования, но и по месту фактического проживания. Однако перед этим следует выполнить определенную официальную процедуру.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале " Юристы.UA ". Специалист объяснил, что военный билет является главным документом каждого военнообязанного украинца. Один из граждан обратился к юристам с вопросом, может ли он получить этот документ не по месту постоянного учета, а в другом ТЦК, где проживает.

По словам Владислава Дерия, сделать это без предварительного оформления временного учета невозможно. Чтобы получить военный билет в ТЦК по месту жительства, сначала нужно встать там на военный учет.

Для этого гражданин должен подать письменное заявление в местный ТЦК с просьбой о взятии на учет, при необходимости заявление на оформление бумажного военно-учетного документа, а также предоставить подтверждение фактического места жительства. Это может быть справка ВПЛ, договор аренды, документ о праве собственности на жилье или справка из ОСМД или местного совета о проживании без официальной регистрации.

В то же время, юрист отметил, что некоторые территориальные центры комплектования на практике оформляют военный учет без лишних бюрократических требований, что значительно упрощает процедуру для граждан.

