Як отримати військовий квиток за місцем фактичного проживання: пояснення юриста

Військовозобов’язаний громадянин має право отримати військово-обліковий документ не лише у своєму територіальному центрі комплектування, а й за місцем фактичного проживання. Однак перед цим потрібно виконати певну офіційну процедуру.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". Фахівець пояснив, що військовий квиток є головним документом кожного військовозобов’язаного українця. Один із громадян звернувся до юристів із питанням, чи може він отримати цей документ не за місцем постійного обліку, а в іншому ТЦК, де нині проживає.

За словами Владислава Дерія, зробити це без попереднього оформлення тимчасового обліку неможливо. Щоб отримати військовий квиток у ТЦК за місцем проживання, спершу потрібно стати там на військовий облік.

Для цього громадянин має подати письмову заяву до місцевого ТЦК із проханням про взяття на облік, за потреби — заяву на оформлення паперового військово-облікового документа, а також надати підтвердження фактичного місця проживання. Це може бути довідка ВПО, договір оренди, документ про право власності на житло або довідка з ОСББ чи місцевої ради про проживання без офіційної реєстрації.

Водночас юрист зазначив, що деякі територіальні центри комплектування на практиці оформлюють військовий облік без зайвих бюрократичних вимог, що значно спрощує процедуру для громадян.

