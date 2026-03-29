Какие подержанные электромобили признаны лучшими в 2026 году

В 2026 году сегмент подержанных электромобилей демонстрирует активный рост, открывая все более выгодные возможности для водителей, стремящихся сэкономить. Эксперты WhatCar обновили рейтинг лучших электрокаров с пробегом, учитывая их надежность, технические характеристики и остаточную стоимость.

Об этом пишет enovosty. Главным преимуществом покупки подержанного электроавто остается цена. Из-за быстрой потери стоимости в первые годы эксплуатации даже премиальные модели становятся доступными за сумму, сопоставимую с новыми бюджетными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. В то же время, расходы на обслуживание остаются невысокими, а расходы на топливо вообще отсутствуют.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Топ-10 лучших электромобилей с пробегом в 2026 году

Tesla Model 3 – лидер рейтинга благодаря развитой сети зарядных станций и современным технологиям.

Kia e-Niro – практичный семейный кроссовер с хорошим запасом хода и высокой надежностью.

Volkswagen ID.3 – популярный городской хэтчбек, который на вторичном рынке стал значительно доступнее.

Peugeot e-208 – стильное решение для города с хорошей маневренностью.

MG 5 – один из немногих электроуниверсалов, удобен для повседневных потребностей.

Renault Zoe – проверенная временем бюджетная модель с доступной ценой.

Hyundai Kona Electric – эффективный конкурент e-Niro с мощной батареей.

Mini Electric – компактный премиум-вариант для тех, кто ценит драйв.

Fiat 500 Electric – стильный городской автомобиль для коротких поездок.

Nissan Leaf – один из самых массовых электрокаров с большой базой сервиса и запчастей.

Специалисты также отмечают, что в 2026 году вопрос состояния аккумулятора уже не является серьезной проблемой для покупателей. Современные диагностические инструменты позволяют точно оценить уровень износа батареи перед покупкой, что значительно снижает риск при выборе электромобиля с пробегом.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !