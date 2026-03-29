Які вживані електромобілі визнані найкращими у 2026 році 

У 2026 році сегмент вживаних електромобілів демонструє активне зростання, відкриваючи дедалі більше вигідних можливостей для водіїв, які прагнуть заощадити. Експерти WhatCar оновили рейтинг найкращих електрокарів із пробігом, врахувавши їхню надійність, технічні характеристики та залишкову вартість.

Про це пише enovosty. Головною перевагою купівлі вживаного електроавто залишається ціна. Через швидку втрату вартості в перші роки експлуатації навіть преміальні моделі стають доступними за суму, співставну з новими бюджетними авто з двигуном внутрішнього згоряння. Водночас витрати на обслуговування залишаються невисокими, а витрати на пальне взагалі відсутні.

Топ-10 найкращих електромобілів із пробігом у 2026 році

Tesla Model 3 — лідер рейтингу завдяки розвиненій мережі зарядних станцій і сучасним технологіям.

Kia e-Niro — практичний сімейний кросовер із хорошим запасом ходу та високою надійністю.

Volkswagen ID.3 — популярний міський хетчбек, який на вторинному ринку став значно доступнішим.

Peugeot e-208 — стильне рішення для міста з гарною маневреністю.

MG 5 — один із небагатьох електроуніверсалів, зручний для повсякденних потреб.

Renault Zoe — перевірена часом бюджетна модель із доступною ціною.

Hyundai Kona Electric — ефективний конкурент e-Niro з потужною батарею.

Mini Electric — компактний преміум-варіант для тих, хто цінує драйв.

Fiat 500 Electric — стильний міський автомобіль для коротких поїздок.

Nissan Leaf — один із наймасовіших електрокарів із великою базою сервісу та запчастин.

Фахівці також наголошують, що у 2026 році питання стану акумулятора вже не є серйозною проблемою для покупців. Сучасні діагностичні інструменти дозволяють точно оцінити рівень зносу батареї перед купівлею, що значно знижує ризики при виборі електромобіля з пробігом.

