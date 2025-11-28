Мирное соглашение должно обеспечить Украине безопасность - Британия в ОБСЕ

Великобритания в ОБСЕ четко заявила: будущее Украины должны определять исключительно украинцы, а любое мирное соглашение должно содержать надежные гарантии безопасности, которые делают невозможным новую российскую агрессию в будущем. Ее представитель заявил, что Россия даже в ходе переговорного процесса продолжает массированные обстрелы украинских городов.

Об этом шла речь во время выступления постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Голланда на заседании Постоянного совета организации в Вене, цитирует " Укринформ ". Позиция Великобритании неизменна: будущее Украины решают сами украинцы. Чтобы любое соглашение стало действительно справедливым и долговременным, оно должно защищать суверенитет и безопасность Украины, подтверждать принцип незыблемости границ силой и предусматривать реальные механизмы безопасности, которые будут предотвращать новую российскую агрессию".

Британский дипломат приветствовал совместное заявление США и Украины после "чрезвычайно продуктивных" переговоров в Женеве, направленных на прекращение российской агрессии. Он подчеркнул, что Украина неоднократно демонстрировала готовность к миру и полному безусловному прекращению огня.

"Пока длился последний раунд переговоров, Россия засыпала украинские города дронами и ракетами. Она знает, что ее позиция абсурдна: заявлять о серьезности мирных намерений, сохраняя максималистские требования и пытаясь бомбежками сломить волю украинского народа".

Голланд подтвердил, что Лондон и дальше будет оказывать Украине всестороннюю поддержку.

"Великобритания будет продолжать поставлять Украине необходимое вооружение для защиты от агрессии, одновременно усиливая экономическое давление на Путина, чтобы перекрыть финансирование его войны".

