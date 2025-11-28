Мирна угода має гарантувати Україні безпеку - Британія в ОБСЄ

Велика Британія в ОБСЄ чітко заявила: майбутнє України мають визначати виключно українці, а будь-яка мирна угода повинна містити надійні гарантії безпеки, які унеможливлять нову російську агресію в майбутньому. Її представник заявив, що Росія навіть під час переговорного процесу продовжує масовані обстріли українських міст.

Про це йшлося під час виступу постійного представника Великої Британії при ОБСЄ Ніла Голланда на засіданні Постійної ради організації у Відні, цитує "Укрінформ". "Позиція Великої Британії незмінна: майбутнє України вирішують самі українці. Щоб будь-яка угода стала справді справедливою і довготривалою, вона має захищати суверенітет і безпеку України, підтверджувати принцип непорушності кордонів силою та передбачати реальні механізми безпеки, які запобігатимуть новій російській агресії".

Британський дипломат привітав спільну заяву США та України після "надзвичайно продуктивних" переговорів у Женеві, спрямованих на припинення російської агресії. Він наголосив, що Україна неодноразово демонструвала готовність до миру й повного безумовного припинення вогню.

"Поки тривав останній раунд переговорів, Росія засипала українські міста дронами й ракетами. Вона знає, що її позиція абсурдна: заявляти про серйозність мирних намірів, зберігаючи максималістські вимоги та намагаючись бомбардуваннями зламати волю українського народу".

Голланд підтвердив, що Лондон і надалі надаватиме Україні всебічну підтримку.

"Велика Британія продовжуватиме постачати Україні необхідне озброєння для захисту від агресії, одночасно посилюючи економічний тиск на Путіна, щоб перекрити фінансування його війни".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

