На какие соцгарантии имеет право жена участника боевых действий: полный список

Государство оказывает поддержку не только военнослужащим, защищающим Украину, но и их семьям. В частности, супруги участников боевых действий имеют право на ряд льгот, выплачиваемых ежемесячно в денежной форме.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", семьи военных могут пользоваться скидками на жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет Новости.LIVE.

Согласно Семейному кодексу, к членам семьи относятся лица, проживающие вместе, ведущие совместное хозяйство и имеющие взаимные права и обязанности. Так что дружины военных подпадают под эту категорию.

В 2026 году для них предусмотрены следующие льготы:

75% скидки на оплату жилья;

75% компенсации стоимости твердого или жидкого топлива (если нет централизованного отопления);

75% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги;

для лиц с инвалидностью – 100% компенсации расходов на коммуналку.

В то же время, льготы распространяются только на определенные нормы жилой площади. Обычно это 21 кв. м на одного человека плюс 10,5 кв. м на семью. Если все члены семьи нетрудоспособны, нормы увеличиваются — до 42 кв. м на человека и дополнительно 21 кв. м на семью.

Компенсация предоставляется в денежной форме: сначала семья полностью оплачивает счета за коммунальные услуги, после чего государство возвращает часть расходов на банковский счет.

Напомним, мы уже писали, кому нужно будет подать заявление на повышение выплат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!