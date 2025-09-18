На них стоит обратить внимание: топ недорогих кроссоверов

Покупка современного кроссовера совсем не обязательно должна быть слишком затратной. На рынке есть немало доступных моделей, удачно сочетающих комфорт, качество и приемлемую цену.

Эксперт Car Coach Reports Лорен Фикс в комментарии для GOBankingRates назвал несколько авто, особенно заслуживающих внимания в 2025 году. Hyundai Tucson стабильно удерживает лидерские позиции среди южнокорейских кроссоверов. Он привлекает просторным салоном, широким функционалом и гибридной трансмиссией, позволяющей существенно экономить на топливе. Инновационные решения и расширенная гарантия делают эту модель одной из самых конкурентоспособных.

Toyota Corolla Cross станет оптимальным выбором для тех, кто ценит долговечность и практичность. Модель имеет репутацию надежного авто, хорошо сохраняющего свою стоимость даже после многих лет эксплуатации. К этому добавляется экономичный расход горючего, удобный салон и продуманный дизайн.

Chevrolet Trax отличается доступной ценой и современным оснащением. Даже в базовой комплектации есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Несмотря на передний привод, кроссовер потребляет немного горючего, что делает его привлекательным для ежедневных поездок.

Volkswagen Taos известен просторным салоном и вместительным багажником. Одним из его ключевых преимуществ является наличие версии с полным приводом, которая придает универсальности и делает авто интересным для тех, кто ищет более функциональный транспорт.

Nissan Kicks, хоть и компактный по размерам, предлагает впечатляющий объем багажного отделения и исключительную экономичность. Он идеально подходит для городского ритма, сочетая удобство и практичность в повседневном использовании.

Alfa Romeo Tonale является самой дорогой моделью в подборке, однако, по словам Фикса, полностью оправдывает израсходованные средства. Элегантный итальянский дизайн, современные технологии, комфортабельный салон и сбалансированные ходовые характеристики делают этот автомобиль не только стильным, но и практичным выбором на годы.

