Не в Соединенных Штатах: где была создана самая большая подлодка в мире

Советские подлодки класса "Тайфун" (проект 941 "Акула") в свое время стали символом ядерного сдерживания, способным в случае необходимости кардинально изменить баланс сил в мире за считанные минуты.

Об этом пишет издание Báo Khoa học và Đời sống. Эти субмарины считаются самыми большими в истории — их водоизмещение достигало около 48 000 тонн. Они создавались как стратегический инструмент сдерживания сценария масштабного вооруженного конфликта.

Появление "Тайфуна" было ответом Советского Союза на американские подлодки класса Ohio-class submarine. Главной задачей было обеспечить возможность скрытого передвижения под арктическими льдами и нанесения ответного удара с большого расстояния.

Длина лодки составляла примерно 175 метров, а ширина — более 23 метров, что делало ее соразмерной с двумя рядом расположенными регбийными полями. Благодаря таким габаритам он мог нести очень мощный арсенал.

Конструкция "Тайфуна" отличалась от традиционных подлодок: он имел параллельные корпуса, подобные катамарану, и пять герметичных отсеков. Это значительно повышало живучесть судна в условиях боевых действий.

Каждая подлодка была оснащена 20 баллистическими ракетами Р-39, каждая из которых могла нести несколько ядерных боеголовок. Дальность полета составляла более 8 тысяч километров, что позволяло поражать цели на межконтинентальном расстоянии.

В сумме один "Тайфун" мог развернуть до 200 ядерных боезарядов, что делало его одной из самых мощных платформ стратегического сдерживания своего времени.

Энергетическую установку обеспечивали два ядерных реактора ОК-650 общей мощностью около 100 тысяч лошадиных сил. Это позволяло подлодке развивать скорость до 50 км/ч под водой и оставаться в море без всплытия до 120 суток. Экипаж насчитывал около 160 человек. Особенностью этих субмарин были даже условия для комфорта экипажа – на борту обустраивали бассейн и сауну, чтобы поддерживать моральное и физическое состояние моряков во время длительных миссий.

Кроме ракетного вооружения, лодки имели торпедные аппараты, противолодочные ракеты и системы самообороны, в том числе переносные зенитные комплексы. Тайфун стал не только оружием, но и символом глобального противостояния эпохи холодной войны, демонстрируя стремление к максимально возможному сдерживанию между сверхдержавами.

В то же время их производство было очень дорогим, а повышенный уровень шума ограничивал скрытность по сравнению с американскими аналогами. В общей сложности было построено только шесть таких лодок вместо запланированных более десяти.

Последний представитель класса, "Дмитрий Донской", был выведен из строя в 2023 году, а впоследствии планируется его превращение в музей. Это символически завершило историю крупнейших подлодок в мире.

