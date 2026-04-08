Недорогой, но качественный: назван практический внедорожник

Внедорожник Honda Passport уверенно закрепляется в своем сегменте как доступный и практичный вариант. В 2026 году интерес к этой модели заметно возрос, что подтверждают и свежие показатели продаж.

Известность авто во многом объясняется стабильным спросом на SUV и сильной репутацией бренда Honda. По данным издания Motor1, модель демонстрирует существенный рост на ключевом для нее рынке США.

После обновления поколения продажи Passport в 2025 году подскочили на 70% — более 55 тысяч автомобилей. В марте 2026 года компания реализовала около 5 тысяч машин, что на 20% больше, чем раньше.

Особую популярность приобрела версия Honda Passport TrailSport – на нее приходится примерно 80% всех продаж. Такой результат свидетельствует о растущем интересе покупателей к более "внедорожным" и грубым моделям.

Производитель учел этот тренд: обновленный Passport получил более агрессивный дизайн и выразительные черты, характерные для настоящих вездеходов. Под капотом – 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 285 л.с.

