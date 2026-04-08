Недорогий, але якісний: названо практичний позашляховик

Позашляховик Honda Passport впевнено закріплюється у своєму сегменті як доступний і практичний варіант. У 2026 році інтерес до цієї моделі помітно зріс, що підтверджують і свіжі показники продажів.

Про це пише motor.1. Популярність авто багато в чому пояснюється стабільним попитом на SUV та сильною репутацією бренду Honda. За даними видання Motor1, модель демонструє суттєве зростання на ключовому для неї ринку США.

Після оновлення покоління продажі Passport у 2025 році підскочили на 70% — до понад 55 тисяч автомобілів. У березні 2026-го компанія реалізувала близько 5 тисяч машин, що на 20% більше, ніж раніше.

Особливу популярність здобула версія Honda Passport TrailSport — на неї припадає приблизно 80% усіх продажів. Такий результат свідчить про зростаючий інтерес покупців до більш "позашляхових" і брутальних моделей.

Виробник врахував цей тренд: оновлений Passport отримав агресивніший дизайн і виразні риси, характерні для справжніх всюдиходів. Під капотом — 3,5-літровий бензиновий двигун V6 потужністю 285 к.с.

