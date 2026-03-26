Обладают наименьшей дальностью пробега: какие электромобили разочаровали экспертов

Электромобиль, потребляющий примерно 33,7 кВтч энергии на 160 км, фактически тратит ресурс, эквивалентный около трем литрам бензина — именно такой показатель считается ориентиром эффективности. Однако новое исследование Consumer Reports свидетельствует: в реальных условиях многие электрокары демонстрируют более скромные результаты, чем заявляют производители. Об этом сообщает The Street.

По словам директора по испытаниям автомобилей Алекс Книзек, покупателям важно понимать реальный запас хода, ведь разряженный аккумулятор на трассе может обернуться дорогим и неудобным вызовом эвакуатора.

Как проводили тестирование

В рамках исследования эксперты проверяли электромобили на шоссе: авто двигались с постоянной скоростью 110 км/ч с полностью заряженными батареями до полного истощения энергии. Даже после того, как бортовая система показывала нулевой запас хода, испытания продолжались, пока машина физически не останавливалась.

Модели, не оправдавшие заявленный запас хода

Chevrolet Silverado EV RST (2024) Заявлено: 793 км (EPA) Фактически: 759 км Разница: −34 км

Tesla Model S Long Range (2021) Заявлено: 660 км Фактически: 589 км Разница: −71 км

Rivian R1S Dual Max (2025) Заявлено: 660 км Фактически: 576 км Разница: −84 км

Lucid Air Touring (2023) Заявлено: 637 км Фактически: 553 км Разница: −84 км

Ford F-150 Lightning Lariat Extended Range (2022) Заявлено: 515 км Фактически: 434 км Разница: −81 км

Результаты показали, что даже современные электромобили могут не достигать заявленного запаса хода, особенно при движении по трассе на высокой скорости. Это следует учитывать при выборе авто, ведь реальные условия эксплуатации часто отличаются от лабораторных показателей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !