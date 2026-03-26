Мають найменшу дальність пробігу: які електромобілі розчарували експертів

Електромобіль, який споживає приблизно 33,7 кВт·год енергії на 160 км, фактично витрачає ресурс, еквівалентний близько трьом літрам бензину — саме такий показник вважається орієнтиром ефективності. Однак нове дослідження Consumer Reports свідчить: у реальних умовах багато електрокарів демонструють значно скромніші результати, ніж заявляють виробники. Про це повідомляє TheStreet.

За словами директора з випробувань автомобілів Алекс Кнізек, покупцям важливо розуміти реальний запас ходу, адже розряджений акумулятор на трасі може обернутися дорогим і незручним викликом евакуатора.

Як проводили тестування

У межах дослідження експерти перевіряли електромобілі на шосе: авто рухалися з постійною швидкістю 110 км/год із повністю зарядженими батареями до повного вичерпання енергії. Навіть після того, як бортова система показувала нульовий запас ходу, випробування тривали — аж поки машина фізично не зупинялася.

Моделі, що не виправдали заявлений запас ходу

Chevrolet Silverado EV RST (2024) Заявлено: 793 км (EPA) Фактично: 759 км Різниця: −34 км

Tesla Model S Long Range (2021) Заявлено: 660 км Фактично: 589 км Різниця: −71 км

Rivian R1S Dual Max (2025) Заявлено: 660 км Фактично: 576 км Різниця: −84 км

Lucid Air Touring (2023) Заявлено: 637 км Фактично: 553 км Різниця: −84 км

Ford F-150 Lightning Lariat Extended Range (2022) Заявлено: 515 км Фактично: 434 км Різниця: −81 км

Результати показали, що навіть сучасні електромобілі можуть не досягати заявленого запасу ходу, особливо під час руху трасою на високій швидкості. Це варто враховувати під час вибору авто, адже реальні умови експлуатації часто відрізняються від лабораторних показників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!