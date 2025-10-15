Они бессмертны: названы топ автомобилей, которые могут преодолеть более 400 тысяч километров

В современном автомире, где даже премиальные машины часто начинают терять надежность после 150 тыщ км пробега, все еще есть реальные долгожители. Это автомобили, способные без серьезных поломок преодолеть более 400 тысяч километров, пережить нескольких владельцев и оставаться в отличном техническом состоянии.

Американское издание iSeeCars провело масштабное исследование, проанализировав более 174 миллионов автомобилей, чтобы определить SUV, которые чаще всего преодолевают отметку 250 000 миль — то есть более 402 тысяч километров. Как и ожидалось, в этом рейтинге преобладают японские бренды.

Лидером стал Toyota Sequoia – настоящий "броненосец на колесах". Благодаря рамной конструкции и надежному 5,7-литровому двигателю V8 почти 40% этих авто превышают пробег в 400 тысяч километров, что в девять раз больше среднего показателя по рынку. Атмосферный двигатель без турбины, классический автомат, цепной привод ГРМ и массивная рама делают Sequoia практически неуязвимой для времени.

На втором месте – Toyota 4Runner, один из последних представителей "старой школы" внедорожников. Его рамное строение, атмосферный V6 4.0 и минимум электроники обеспечивают легендарную выносливость. Около 33% владельцев этого авто одолевают 400 тысяч километров без серьезных поломок.

Третью позицию занял Toyota Highlander Hybrid, сочетающий экономичность и надежность. Благодаря системе Hybrid Synergy Drive около 31% таких автомобилей проходят более 400 тысяч километров. Комбинация бензинового двигателя V6 и электромоторов работает сбалансированно, что снижает износ деталей и продлевает ресурс машины.

На четвертом месте оказался Lexus GX – роскошный, но удивительно прочный рамный SUV с 4,6-литровым двигателем V8. Даже при активной городской эксплуатации более 18% таких автомобилей превышают отметку в 400 тысяч километров.

Пятерку замыкает Lexus RX Hybrid – комфортный городской гибрид с 3,5-литровым V6 и электромотором, обеспечивающий плавную и надежную работу без перегрузки силового агрегата. Приблизительно 17% этих авто преодолевают 400 тысяч километров, сохраняя высокую эффективность.

Отдельного упоминания заслуживает легендарный Toyota Land Cruiser, который, хоть и не вошел в пятерку, остается символом долговечности. Его рамная конструкция, атмосферные двигатели и отсутствие сложных турбосистем позволяют старым моделям без капремонта преодолевать 600-700 тысяч километров.

Замыкает рейтинг Honda Pilot – надежный семейный SUV с 3,5-литровым атмосферным V6 и классической автоматической коробкой передач. При надлежащем уходе он легко преодолевает 350-400 тысяч километров, обеспечивая стабильную работу и комфортную езду на протяжении многих лет.

