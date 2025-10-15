Вони безсмертні: названо топ автомобілів, які можуть подолати понад 400 тисяч кілометрів

У сучасному автосвіті, де навіть преміальні машини нерідко починають втрачати надійність після 150 тисяч кілометрів пробігу, все ще існують справжні довгожителі. Це автомобілі, здатні без серйозних поломок подолати понад 400 тисяч кілометрів, пережити кількох власників і залишатися у чудовому технічному стані.

Американське видання iSeeCars провело масштабне дослідження, проаналізувавши понад 174 мільйони автомобілів, щоб визначити SUV, які найчастіше долають позначку 250 000 миль — тобто понад 402 тисячі кілометрів. Як і очікувалося, у цьому рейтингу переважають японські бренди.

Лідером став Toyota Sequoia — справжній "броненосець на колесах". Завдяки рамній конструкції та надійному 5,7-літровому двигуну V8 майже 40% цих авто перевищують пробіг у 400 тисяч кілометрів, що у дев’ять разів більше за середній показник по ринку. Атмосферний двигун без турбіни, класичний автомат, ланцюговий привід ГРМ і масивна рама роблять Sequoia практично невразливою для часу.

На другому місці — Toyota 4Runner, один із останніх представників "старої школи" позашляховиків. Його рамна будова, атмосферний V6 4.0 і мінімум електроніки забезпечують легендарну витривалість. Близько 33% власників цього авто долають 400 тисяч кілометрів без серйозних поломок.

Третю позицію посів Toyota Highlander Hybrid, який поєднує економічність і надійність. Завдяки системі Hybrid Synergy Drive близько 31% таких автомобілів проходять понад 400 тисяч кілометрів. Комбінація бензинового двигуна V6 і електромоторів працює збалансовано, що знижує зношення деталей і продовжує ресурс машини.

На четвертому місці опинився Lexus GX — розкішний, але напрочуд міцний рамний SUV із 4,6-літровим двигуном V8. Навіть за активної міської експлуатації понад 18% таких автомобілів перевищують позначку 400 тисяч кілометрів.

П’ятірку замикає Lexus RX Hybrid — комфортний міський гібрид із 3,5-літровим V6 і електромотором, що забезпечує плавну та надійну роботу без перевантаження силового агрегату. Приблизно 17% цих авто долають 400 тисяч кілометрів, зберігаючи високу ефективність.

Окремої згадки заслуговує легендарний Toyota Land Cruiser, який, хоча й не увійшов до п’ятірки, залишається символом довговічності. Його рамна конструкція, атмосферні двигуни та відсутність складних турбосистем дозволяють старим моделям без капремонту долати 600–700 тисяч кілометрів.

Замикає рейтинг Honda Pilot — надійний сімейний SUV із 3,5-літровим атмосферним V6 і класичною автоматичною коробкою передач. За умови належного догляду він легко долає 350–400 тисяч кілометрів, забезпечуючи стабільну роботу і комфортну їзду протягом багатьох років.

