Ожидается магнитная буря 3 уровня: прогноз на 25 октября

Конец октября пройдет без значительных магнитных бурь, хотя незначительные колебания магнитного поля прогнозируются. В период с 24 по 27 октября серьезных геомагнитных возмущений не ожидается, однако люди, чувствительные к изменениям погоды и солнечной активности, могут ощутить легкий дискомфорт.

Специалисты отмечают, что 24 октября магнитная ситуация будет оставаться спокойной — индекс будет составлять 2-3. На следующий день, 25 октября, возможны небольшие колебания уровня 4, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В воскресенье, 26 октября, геомагнитное поле снова стабилизируется, К-индекс будет колебаться в пределах 2-3, и день будет благоприятным для отдыха. Магнитная буря – это реакция магнитного поля Земли на мощные потоки солнечного ветра, поступающие после вспышек на Солнце. Ее силу измеряют по К-индексу (от 0 до 9) или шкале от G1 до G5. Слабые бури уровня G1–G2 могут повлечь за собой незначительные сбои в навигации, связи или электросетях, но нынешний период остается относительно спокойным.

При даже умеренных колебаниях магнитного поля метеочувствительные люди могут жаловаться на головные боли, усталость, головокружение, колебания давления, раздражительность или бессонницу. Наиболее уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, хроническими болезнями, а также пожилые люди.

Медики советуют в такие дни уделять больше внимания отдыху, спать не менее семи часов, употреблять достаточное количество воды, избегать стрессов, ограничить кофе и алкоголь, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

По предварительным прогнозам NOAA, в конце октября, после 28 числа, ожидается рост солнечной активности из-за появления новых пятен на Солнце. Это может привести к появлению бурь уровня G1–G2 в начале ноября.

