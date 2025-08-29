Президент Португалии назвал Трампа агентом России

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза заявил, что действующий лидер США Дональд Трамп фактически ведет себя как "российский агент", предпочитая Москву в войне против Украины. Выступление Соуза состоялось в среду во время молодежного мероприятия Летнего университета в городе Каштел-де-Виде, где он общался с участниками в рамках панели "Ответы президента".

Об этом сообщает CNN Portugal. Обсуждая международную политику и вызовы современности, глава Португалии назвал Трампа представителем нового стиля лидерства – эмоционального, прямого и ориентированного на непосредственный контакт с обществом. В то же время он подчеркнул, что такая модель представляет угрозу, поскольку приводит к изменению баланса сил в мире.

"Есть один особо сложный момент: лидер ведущего государства мира по сути действует как советский или российский агент. Он ведет себя так", — отметил Соуза.

Он также подчеркнул, что этот курс не имеет ничего общего с дружбой или экономическим сотрудничеством, а является проявлением политической линии, объективно работающей в пользу Кремля.

