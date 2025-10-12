Разочарование года: какие автомобили следует обходить стороной

Эксперты составили новый антирейтинг автомобилей, вызвавших наибольшее разочарование у своих владельцев. В список попали одиннадцать моделей – от компактных седанов до гибридных внедорожников.

Об этом сообщило издание Consumer Reports. Опрос владельцев этих авто показал, что главными причинами недовольства стали технические проблемы, некачественная сборка, неоправданно высокая цена обслуживания и несоответствие ожиданиям расхода топлива.

Читайте также: Лучше обходить их стороной: названы самые ненадежные автомобили 2025 года

Меньше всего одобрительных отзывов получил гибридный Jeep Grand Cherokee PHEV – лишь 34% владельцев заявили, что посоветовали бы эту модель другим. Автолюбители отметили, что для гибрида машина потребляет слишком много горючего, а ее стоимость значительно превышает цену аналогичной версии с двигателем внутреннего сгорания.

В список авто, которыми их владельцы остались менее довольны, также вошли Jeep Compass, Volkswagen Taos, Mazda CX-90 PHEV, Nissan Sentra, Toyota Corolla Cross, Mercedes-Benz C-Class, Infiniti QX60, Audi Q8 E- Tron, Nissan Al.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !