Розчарування року: які автомобілі варто обходити стороною

Експерти склали новий антирейтинг автомобілів, які викликали найбільше розчарування у своїх власників. До списку потрапили одинадцять моделей — від компактних седанів до гібридних позашляховиків.

Про це повідомило видання Consumer Reports. Опитування власників цих авто показало, що головними причинами невдоволення стали технічні проблеми, неякісне складання, невиправдано висока ціна обслуговування та невідповідність очікуванням щодо витрати пального.

Найменше схвальних відгуків отримав гібридний Jeep Grand Cherokee PHEV — лише 34% власників заявили, що порадили б цю модель іншим. Автолюбителі відзначили, що для гібрида машина споживає занадто багато пального, а її вартість значно перевищує ціну аналогічної версії з двигуном внутрішнього згоряння.

До списку авто, якими їхні власники залишилися найменш задоволені, також увійшли Jeep Compass, Volkswagen Taos, Mazda CX-90 PHEV, Nissan Sentra, Toyota Corolla Cross, Mercedes-Benz C-Class, Infiniti QX60, Audi Q8 E-Tron, Nissan Altima та Audi Q4 E-Tron.

