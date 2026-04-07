Российская армия атаковала дронами Днепропетровщину: есть погибшие, среди них ребенок (фото)

В результате массированных атак российских беспилотников по Днепропетровской области погиб 11-летний ребенок. Кроме того, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, в течение суток враг более десяти раз атаковал сразу четыре района области дронами.

Наиболее трагические последствия зафиксированы в Покровской общине Синельниковского района. Там в результате удара вспыхнул частный дом, еще несколько жилых зданий и автомобиль получили повреждения. В ходе обстрела погиб 11-летний мальчик. Также пострадали трое взрослых — женщины 31 и 61 года и 33-летний мужчина. Всех их госпитализировали, их состояние врачи оценивают как среднюю тяжесть.

В Павлоградском районе под обстрел попали Павлоград и Богдановская община. Там ранения получили двое мужчин — 52 и 66 лет. Их также доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В результате атаки возник пожар, повреждены административное здание и линии электропередач.

В городе Апостолово Криворожского района зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.

Кроме того, под ударами оказалась Никопольщина. В самом райцентре, а также в Красногригорьевской и Марганецкой общинах повреждены административные здания, частный дом и транспортные средства.

