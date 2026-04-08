Российская армия атаковала Запорожье и область: есть погибший (фото)

Российские войска нанесли авиаудар по поселку Балабино в Запорожском районе. В результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие, также зафиксированы значительные разрушения жилой застройки. Отдельно сообщается о ранении женщины в Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях. По его словам, по населенному пункту ударили управляемыми авиабомбами. В Балабино повреждены и разрушены жилые и хозяйственные здания, возникли пожары. Под завалами одного из домов спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Впоследствии стало известно и о последствиях атаки на областной центр. В Запорожье в результате удара загорелся пожар на территории гаражного кооператива. Пострадала 47-летняя женщина - ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

