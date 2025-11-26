Российская армия атаковала Запорожье: повреждены 7 жилых домов, ранены 17 человек (фото, видео)

Российские войска вечером 25 ноября нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела пострадали по меньшей мере семь многоэтажек, ранения получили 18 человек.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Об этом сообщает начальник ОВА Иван Федоров. "Противник атакует Запорожье. Зафиксировано попадание в жилую многоэтажку. На нескольких этажах возник пожар. Информация о пострадавших уточняется".

Впоследствии Федоров сообщил, что кроме семи поврежденных домов, разрушений подверглись автозаправочная станция, магазин и несколько автомобилей.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!