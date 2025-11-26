Російська армія атакувала Запоріжжя: пошкоджено 7 житлових будинків, поранено 17 людей (фото, відео)

Російські війська ввечері 25 листопада завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше сім багатоповерхівок, поранення отримали 18 людей.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Про це повідомляє начальник ОВА Іван Федоров. "Противник атакує Запоріжжя. Зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку. На кількох поверхах виникла пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється".

Згодом Федоров повідомив, що окрім семи пошкоджених будинків, руйнувань зазнали автозаправна станція, магазин та кілька автомобілів.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!