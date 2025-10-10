Учителя получат существенное повышение зарплат: когда и на сколько

В Украине с 2026 года учителя получат существенное повышение заработной платы — минимальная ставка педагогов вырастет на 50%, а средняя зарплата составит около 30 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга Народа" Руслан Горбенко в эфире программы Вечір.LIVE. Пока средняя заработная плата украинских педагогов составляет примерно 15 тысяч гривен, а с учетом различных надбавок — до 20 тысяч гривен. После планируемого повышения базового оклада учителя смогут получать почти вдвое больше.

По словам Горбенко, это решение должно стать "большим прорывом" в признании труда педагогов, особенно в условиях военного времени.

"Есть предложение уже в этом году принять решение о повышении денежного довольствия наших учителей на 50%. В среднем это составит около 30 тысяч гривен в месяц. Внедрение запланировано с 1 января 2026 года", - отметил депутат.

