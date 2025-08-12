В США раздался взрыв на коксохимическом заводе: есть раненые и погибший (фото)

В городе Клертон, в штате Пенсильвания, США, произошел взрыв на коксохимическом заводе компании US Steel, в результате чего погиб один человек, еще десять получили ранения. Инцидент произошел недалеко от Питтсбурга.

Об этом сообщили CNN, ABC News. Полиция округа Аллегене подтвердила наличие погибшего и раненых, а также рассказала, что спасатели извлекли из-под завалов одного человека. Еще одну считают пропавшей без вести. После основного взрыва на предприятии произошло несколько повторных детонаций.

Генеральный директор US Steel Дэвид Берритт сообщил, что компания взаимодействует с компетентными органами для установления причин трагедии. На заводе в Клертоне работает около 1300 человек.

Местные власти призвали жителей в радиусе 1,6 км от предприятия оставаться дома, закрыть окна и двери и включить кондиционеры. В то же время, Департамент здравоохранения округа Аллегене после проверки воздуха не выявил превышения уровня загрязнения.

