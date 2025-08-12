У США пролунав вибух на коксохімічному заводі: є поранені та загиблий (фото)

У місті Клертон, що в штаті Пенсильванія, США, стався вибух на коксохімічному заводі компанії U.S. Steel, унаслідок чого загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення. Інцидент стався неподалік від Піттсбурга.

Про це повідомили CNN, ABC News. Поліція округу Аллегені підтвердила наявність загиблого та поранених, а також розповіла, що рятувальники витягли з-під завалів одну людину. Ще одну вважають зниклою безвісти. Після основного вибуху на підприємстві сталося кілька повторних детонацій.

Генеральний директор U.S. Steel Девід Беррітт повідомив, що компанія взаємодіє з компетентними органами для встановлення причин трагедії. На заводі у Клертоні працює близько 1300 осіб.

Місцева влада закликала жителів у радіусі 1,6 км від підприємства залишатися вдома, зачинити вікна та двері й увімкнути кондиціонери. Водночас Департамент охорони здоров’я округу Аллегені після перевірки повітря не виявив перевищення рівня забруднення.

