В Украине ожидаются заморозки до -5: прогноз погоды на ближайшие дни.

В ближайшие дни погода в Украине резко изменится – страна окажется под влиянием холодного циклона, который принесет понижение температуры, сильный ветер и осадки в виде дождя с мокрым снегом. Синоптики также предупреждают о ночных заморозках почти по всей территории.

По словам синоптикини Наталки Диденко, 8–9 апреля во многих регионах возможны осадки с мокрым снегом, а ночью, за исключением юга, температура может опускаться ниже нуля. В то же время ожидается порывистый северо-западный ветер со скоростью до 15-20 м/с. Впрочем, похолодание будет непродолжительным – уже с середины месяца прогнозируется постепенное потепление.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань объясняет, что в Украину поступает холодная воздушная масса. По его словам, движущийся из Балтии циклон "Rapunzel" обусловит облачную, ветреную и прохладную погоду с периодическими дождями и мокрым снегом в период с 7 по 9 апреля. Температура днем будет колебаться в пределах +3…+8°C, а ночью возможны заморозки до -3°C.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 8 апреля погодные условия будут формироваться под влиянием тыловой части циклона с центром на востоке. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах прогнозируется снег и температура от 0 до -3°C.

В Киеве и области облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью температура составит +1…+6°C, но на почве возможны заморозки до -3°C, днем +4…+9°C.

В Одессе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Ночью температура составит +1...+6°C, днем поднимется до +12°C. В прибрежной зоне прогнозируют порывистый ветер и волнение моря.

В Днепре и области ночь пройдет без существенных осадков, однако возможны заморозки на поверхности почвы до -3°C. Днем воздух прогреется до +12°C.

Во Львовской области прогнозируют мокрый снег и снег, а также гололедицу на дорогах. Температура ночью опустится до 0...-5°C, днем поднимется до +3...+8°C.

В Харьковской области ожидается переменная облачность: ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за ночных заморозков до -3°C в период 8–11 апреля.

