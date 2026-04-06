Мінлива погода з 17 тепла до нуля: прогноз погоди в Україні на тиждень

З 6 по 12 квітня в Україні прогнозують нестійку, але по-справжньому весняну погоду з поступовим підвищенням температури. Після прохолодного старту тижня в більшості регіонів стане тепліше, а опади будуть короткочасними й локальними — переважно на заході та півночі.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Понеділок, 6 квітня Погода буде доволі прохолодною. Вночі температура коливатиметься від +1° до +8° залежно від регіону, вдень — від +9° на заході до +17° на півдні. У більшості областей — мінлива хмарність без істотних опадів.

Вівторок, 7 квітня Температура дещо підвищиться. Вночі +2°…+9°, вдень +11°…+19°. У північних і західних областях можливі короткочасні дощі, решта території — без опадів або з проясненнями.

Середа, 8 квітня Потепління продовжиться. Вночі +4°…+11°, вдень +13°…+21°. Найтепліше буде на півдні, де встановиться сонячна погода. На заході місцями можливі дощі.

Четвер, 9 квітня Температура ще зросте: вночі +6°…+12°, вдень +14°…+22°. У більшості регіонів — сухо та сонячно, однак у західних областях очікуються дощі.

П’ятниця, 10 квітня Збережеться тепла погода. Вночі +6°…+13°, вдень +15°…+23°. Опадів майже не прогнозують, небо буде малохмарним.

Субота, 11 квітня Температура підніметься ще вище: вночі +7°…+14°, вдень +16°…+24°. По всій країні переважатиме сонячна погода.

Неділя, 12 квітня Тиждень завершиться справжнім весняним теплом. Вночі +8°…+15°, вдень +17°…+25°. У більшості регіонів — сухо, з мінливою хмарністю або сонячно.

Загалом протягом тижня в Україні очікується поступове потепління, а опади будуть нетривалими й незначними.

