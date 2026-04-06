Переменная погода с 17 тепла до нуля: прогноз погоды в Украине на неделю

С 6 по 12 апреля в Украине прогнозируют неустойчивую, но по-настоящему весеннюю погоду с постепенным повышением температуры. После прохладного старта недели в большинстве регионов станет теплее, а осадки будут кратковременными и локальными – преимущественно на западе и севере.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Понедельник, 6 апреля Погода будет достаточно прохладной. Ночью температура будет колебаться от +1° до +8° в зависимости от региона, днем от +9° на западе до +17° на юге. В большинстве областей переменная облачность без существенных осадков.

Вторник, 7 апреля Температура несколько повысится. Ночью +2°…+9°, днем +11°…+19°. В северных и западных областях возможны кратковременные дожди, остальная территория — без осадков или с прояснениями.

Среда, 8 апреля Потепление продолжится. Ночью +4°…+11°, днем +13°…+21°. Теплее всего будет на юге, где установится солнечная погода. На западе местами возможен дождь.

Четверг, 9 апреля Температура еще вырастет: ночью +6°…+12°, днем +14°…+22°. В большинстве регионов сухо и солнечно, однако в западных областях ожидаются дожди.

Среда, 10 апреля Сохранится теплая погода. Ночью +6°…+13°, днем +15°…+23°. Осадки почти не прогнозируются, небо будет малооблачным.

Суббота, 11 апреля Температура поднимется еще выше: ночью +7°…+14°, днем +16°…+24°. По всей стране будет преобладать солнечная погода.

Воскресенье, 12 апреля Неделя завершится настоящим весенним теплом. Ночью +8°…+15°, днем +17°…+25°. В большинстве регионов – сухо, с переменной облачностью или солнечно.

В целом, в течение недели в Украине ожидается постепенное потепление, а осадки будут непродолжительными и незначительными.

Напомним, на Украину надвигается похолодание до +1.

