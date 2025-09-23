В Украине подешевела земля: на сколько упала цена за гектар

В сентябре 2025 года стоимость сельскохозяйственных земель в Украине снизилась. Средняя цена одного гектара составляет 62 011 грн, что на более чем 2 000 грн меньше по сравнению с августом.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. Согласно им, в 2025 году самые высокие цены на землю были зафиксированы в апреле, когда средняя стоимость одного гектара достигала 71 876 грн. Самые низкие цены наблюдались в марте – 54 599 грн/гектар.

Объемы продажи земли в Украине

Согласно анализу экспертов, уменьшилось и количество проданного земельного участка. По состоянию на сентябрь 2025 года было реализовано 10 071 га, что на более чем 10 000 га меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, поскольку месяц еще продолжается, возможны изменения в этих показателях, в частности по средней стоимости одного гектара.

В то же время наибольшее количество земельных участков в Украине было продано в феврале – 27 572 га, а наименьшее – в январе, когда было продано 10 346 га.

Цены за гектар земли в Украине

Цены на гектар земли в разных областях варьируются от 34 239 до 174 078 грн. Таким образом, стоимость 1 гектара в самой дорогой области равна стоимости более 5 гектаров в самой дешевой.

Самые высокие цены на землю наблюдаются в Тернопольской области, где средняя стоимость составляет 174 078 грн за гектар. Также высокие цены в таких областях:

Львовская – 154 985 грн/га.

Ивано-Франковская – 126 653 грн/га.

Киевская – 103 215 грн/га.

Самые низкие цены на землю зафиксированы в Херсонской области, где средняя стоимость гектара составляет 34239 грн. Также низкие цены наблюдаются в следующих областях:

Запорожская – 36 216 грн/га.

Николаевская – 38 065 грн/га.

Сумская – 38 478 грн/га.

Одесская – 38 836 грн/га.

Днепропетровская – 39 874 грн/га.

