В Україні здешевшала земля: на скільки впала ціна за гектар

У вересні 2025 року вартість сільськогосподарських земель в Україні знизилася. Середня ціна одного гектара становить 62 011 грн, що на понад 2 000 грн менше порівняно з серпнем.

Про це свідчать дані Опендатабот. Згідно з ними, у 2025 році найвищі ціни на землю були зафіксовані у квітні, коли середня вартість одного гектара досягала 71 876 грн. Найменші ціни спостерігалися в березні – 54 599 грн/гектар.

Обсяги продажу землі в Україні

Згідно з аналізом експертів, зменшилася і кількість проданої земельної ділянки. Станом на вересень 2025 року було реалізовано 10 071 га, що на понад 10 000 га менше порівняно з попереднім місяцем. Однак, оскільки місяць ще триває, можливі зміни у цих показниках, зокрема щодо середньої вартості одного гектара.

Водночас найбільша кількість земельних ділянок в Україні була продана в лютому – 27 572 га, а найменша – у січні, коли було продано 10 346 га.

Ціни за гектар землі в Україні

Ціни на гектар землі в різних областях варіюються від 34 239 до 174 078 грн. Таким чином, вартість 1 гектара в найдорожчій області дорівнює вартості понад 5 гектарів у найдешевшій.

Найвищі ціни на землю спостерігаються в Тернопільській області, де середня вартість складає 174 078 грн за гектар. Також високі ціни в таких областях:

Львівська – 154 985 грн/га.

Івано-Франківська – 126 653 грн/га.

Київська – 103 215 грн/га.

Найменші ціни на землю зафіксовані в Херсонській області, де середня вартість гектара становить 34 239 грн. Також низькі ціни спостерігаються в таких областях:

Запорізька – 36 216 грн/га.

Миколаївська – 38 065 грн/га.

Сумська – 38 478 грн/га.

Одеська – 38 836 грн/га.

Дніпропетровська – 39 874 грн/га.

