Владимир Путин в очередном интервью заявил, что боевые действия на востоке Украины завершатся мгновенно, как только украинские силы покинут свои позиции и фактически передадут контроль над оккупированными районами российским оккупантам. По словам Путина, российские войска "ускорили темп наступления" и демонстрируют "положительную динамику" на всех участках фронта.

Он также распространил фейковые утверждения о якобы полном захвате Волчанска в Харьковской области, окружении Покровска и Мирнограда в Донецкой, а также "ударном прорыве" на севере Запорожской области. "Мы подошли к Гуляйполю и двинемся дальше", — подчеркнул диктатор, игнорируя реальную ситуацию на передовой.

Эти заявления раздаются на фоне активных дипломатических усилий мирного урегулирования. Президент США Дональд Трамп недавно сообщил, что Украина и Россия "приближаются" к заключению соглашения о прекращении огня. По его словам, спецпредставитель Стив Виткофф отправится в Москву, а министр армии Дэн Дрисколл — в Киев, чтобы финализовать детали. Белый дом подтвердил "значительный прогресс" за последнюю неделю: американцы вовлекли обе стороны в переговоры, а 23 ноября в Женеве состоялась встреча делегаций США и Украины, где обновили рамочный план мира. Трамп в Truth Social написал: "Неужели действительно возможно большой прогресс в переговорах? Не верьте, пока не увидите, но что-нибудь хорошее может произойти".

Вашингтон стремится к соглашению до конца 2025 года, по образцу модели для Газы: из 28 пунктов осталось 22, но три ключевых (территории, численность ВСУ и НАТО) еще вызывают разногласия. Госсекретарь Марко Рубио назвал переговоры "огромным прорывом" и прогнозирует подписание Зеленским и Трампом перед отправкой в Москву.

Украинская сторона работает круглосуточно с американцами над эффективными шагами по завершению агрессии. По словам министра обороны Рустема Умерова, Киев достиг общего понимания ключевых условий и ожидает визита Зеленского в США в ноябре для финализации. В то же время, аналитики ISW отмечают, что Кремль не отступит от ультиматумов Путина, озвученных на саммите в Аляске в августе, — без полной капитуляции Киева.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

