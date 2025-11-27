Війна в Україні завершиться одразу - путін назвав умови припинення бойових дій

Володимир Путін у черговому інтерв'ю заявив, що бойові дії на сході України завершаться миттєво, щойно українські сили покинуть свої позиції та фактично передадуть контроль над окупованими районами російським окупантам. За словами Путіна, російські війська "пришвидшили темп наступу" і демонструють "позитивну динаміку" на всіх ділянках фронту.

Він також поширив фейкові твердження про нібито повне захоплення Вовчанська в Харківській області, оточення Покровська та Мирнограда в Донецькій, а також "ударний прорив" на півночі Запорізької області. "Ми підійшли до Гуляйполя і рушимо далі", — наголосив диктатор, ігноруючи реальну ситуацію на передовій.

Ці заяви лунають на тлі активних дипломатичних зусиль щодо мирного врегулювання. Президент США Дональд Трамп нещодавно повідомив, що Україна та Росія "наближаються" до укладання угоди про припинення вогню. За його словами, спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви, а міністр армії Ден Дрісколл — до Києва, аби фіналізувати деталі. Білий дім підтвердив "значний прогрес" за останній тиждень: американці залучили обидві сторони до переговорів, а 23 листопада в Женеві відбулася зустріч делегацій США та України, де оновили рамковий план миру. Трамп у Truth Social написав: "Невже справді можливо великий прогрес у переговорах? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися".

Вашингтон прагне угоди до кінця 2025 року, за зразком моделі для Гази: з 28 пунктів лишилося 22, але три ключові (території, чисельність ЗСУ та НАТО) ще викликають розбіжності. Держсекретар Марко Рубіо назвав переговори "величезним проривом" і прогнозує підписання Зеленським та Трампом перед відправкою до Москви.

Українська сторона працює цілодобово з американцями над ефективними кроками для завершення агресії. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Київ досяг спільного розуміння ключових умов і очікує візиту Зеленського до США в листопаді для фіналізації. Водночас аналітики ISW зазначають, що Кремль не відступить від ультиматумів Путіна, озвучених на саміті в Алясці в серпні, — без повної капітуляції Києва.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

