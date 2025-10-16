За это можно платить меньше: на какие скидки имеют право супруги УБД

В Украине жены военных, имеющие статус участников боевых действий и проживающие вместе с ними, имеют право пользоваться государственными льготами. Это предусмотрено действующим законодательством, гарантирующим социальную защиту как самим военным, так и членам их семей.

Как сообщает Новости.LIVE, в ноябре 2025 года такие женщины смогут платить меньше ряда жилищно-коммунальных услуг. Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", члены семей участников боевых действий имеют право на 75% скидку при оплате коммунальных услуг — в частности, за электроэнергию, газ, воду и содержание жилья. Если военный получил инвалидность по причине участия в боевых действиях, государство компенсирует 100% стоимости коммунальных услуг. Для проживающих в домах без централизованного отопления предусмотрена 75% скидка на твердое топливо.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Льготы распространяются также на оплату отопления. Размер скидки рассчитывается с учетом льготной площади жилья – 21 квадратный метр на каждого члена семьи и еще 10,5 квадратного метра на домохозяйство в целом. Если в квартире или доме проживают только нетрудоспособные лица, эти нормы удваиваются – 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на всю семью.

Оформление льгот в ноябре станет более простым: участники боевых действий смогут подать единое упрощенное заявление в Пенсионный фонд Украины. В ней необходимо указать только основные персональные данные, в то время как другую информацию ПФУ получит автоматически через государственные реестры. Это позволит сократить бюрократические процедуры и ускорить начисление помощи.

Напомним, мы уже писали, может ли военный обжаловать решение ВЛК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!