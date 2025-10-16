За це можна платити менше: на які знижки мають право дружини УБД

В Україні дружини військових, які мають статус учасників бойових дій і проживають разом із ними, мають право користуватися державними пільгами. Це передбачено чинним законодавством, яке гарантує соціальний захист як самим військовим, так і членам їхніх родин.

Як повідомляє Новини.LIVE, у листопаді 2025 року такі жінки зможуть сплачувати менше за низку житлово-комунальних послуг. Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", члени сімей учасників бойових дій мають право на 75% знижку при оплаті комунальних послуг — зокрема за електроенергію, газ, воду та утримання житла. Якщо військовий отримав інвалідність унаслідок участі в бойових діях, держава компенсує 100% вартості комунальних послуг. Для тих, хто проживає в будинках без централізованого опалення, передбачена 75% знижка на тверде паливо.

Пільги поширюються також на оплату опалення. Розмір знижки розраховується з урахуванням пільгової площі житла — 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї та ще 10,5 квадратного метра на домогосподарство загалом. Якщо у квартирі або будинку проживають лише непрацездатні особи, ці норми подвоюються — 42 квадратні метри на людину та 21 квадратний метр на всю сім’ю.

Оформлення пільг у листопаді стане простішим: учасники бойових дій зможуть подати єдину спрощену заяву до Пенсійного фонду України. У ній необхідно вказати лише основні персональні дані, тоді як іншу інформацію ПФУ отримає автоматично через державні реєстри. Це дозволить скоротити бюрократичні процедури та прискорити нарахування допомоги.

