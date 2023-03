95-я кинопремия Оскар 2023: полный список номинантов

Уже в ночь с 12 на 13 марта в США состоится наиболее значимое событие в мире кино. 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе.

Номинанты на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" уже объявлены. В частности, среди лидеров – научно-фантастический фильм Даниэля Шайнерта и Дэниела Квана "Все повсюду и сразу". Эта лента номинирована на 11 наград.

Второе место заняли фильмы Мартина МакДонаха "The Banshees of Inisherin" и Эдварда Бергера "All Quiet on the Western Front" - они могут получить по 9 статуэток, сообщает The New York Times.

За лучший фильм сразятся следующие киноленты

"На западном фронте все тихо"

"Аватар: путь воды"

"Банши из Инишерина"

"Элвис"

"Все повсюду и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Top Gun: Maverick"

"Треугольник печали"

"Женщины говорят"

Лучшим режиссером могут быть названы:

Мартин МакДонах, лента "Банши из Инишерина"

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, "Все повсюду и сразу"

Стивен Спилберг, "Фабельманы"

Тодд Филд, "Тар"

Рубен Остлунд, "Треугольник печали"

За лучшую женскую роль сразятся:

Кейт Бланшетт, "Тар"

Ана де Армас, "Блондинка"

Андреа Райзборо, "К Лесли"

Мишель Уильямс, "The Fabelmans"

Мишель Йо, "Все везде и сразу"

Лучшие актеры:

Остин Батлер, "Элвис"

Колин Фаррелл, "Банши из Инишерина"

Брендан Фрейзер, "Кит"

Пол Мескаль, "После солнца"

Билл Найи, "Жизнь"

Лучшая актриса второго плана

Анджела Бассетт, "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Хонг Чау, "Кит"

Кэрри Кондон, "Банши из Инишерина"

Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу"

Стефани Хсу, "Все везде и сразу"

Лучший актер второго плана:

Брендан Глисон, "Банши из Инишрина"

Брайан Тайри Генри, "Дорога"

Джадд Хирш, "Фабельманы"

Барри Кеоган, "Банши из Инишерина"

Ke Huy Quan, "Все везде и сразу"

Анимационные фильмы, номинированные на "Оскар":

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

"Марсель ракушка в обуви"

"Кот в сапогах: последнее желание"

"Морской зверь"

"Краснеет"

Краткометражный анимационный фильм:

"Мальчик, крот, лиса и лошадь"

"Летучий моряк"

"Торговцы льдом"

"Мой год диксов"

"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"

Документальные фильмы:

"Всё, что дышит"

"Вся красота и кровопролитие"

"Огонь любви"

"Дом из щепок"

"Навальный"

Документальный короткометражный фильм:

"Шептуны слонов"

"Выезд"

"Как измеряете год?"

"Эффект Марты Митчелл"

"Незнакомец у ворот"

Короткометражный боевик:

"Ирландское прощание"

"Иволу"

"Le Pupille"

"Ночная поездка"

"Красный чемодан"

Визуальные эффекты:

"На западном фронте все тихо"

"Аватар: путь воды"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Top Gun: Maverick"

Оригинальная песня:

"Аплодисменты" ("Tell It Like a Woman")

"Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick")

"Lift Me Up" ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

"Наату Наату" ("RRR")

"This Is a Life" ("Everything Everywhere All Once")

Где и когда смотреть церемонию Оскар-2023

Церемонию будут транслировать более чем в 200 странах мира. Украинцы смогут смотреть событие онлайн в ночь с 12 на 13 марта на телеканале или YouTube-канале "Общественное.Культура".

