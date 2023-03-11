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95-я кинопремия Оскар 2023: полный список номинантов

Былим Елена

95-я кинопремия Оскар 2023: полный список номинантов

Уже в ночь с 12 на 13 марта в США состоится наиболее значимое событие в мире кино. 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе.

Номинанты на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" уже объявлены. В частности, среди лидеров – научно-фантастический фильм Даниэля Шайнерта и Дэниела Квана "Все повсюду и сразу". Эта лента номинирована на 11 наград.

Второе место заняли фильмы Мартина МакДонаха "The Banshees of Inisherin" и Эдварда Бергера "All Quiet on the Western Front" - они могут получить по 9 статуэток, сообщает The New York Times.

За лучший фильм сразятся следующие киноленты

  • "На западном фронте все тихо"
  • "Аватар: путь воды"
  • "Банши из Инишерина"
  • "Элвис"
  • "Все повсюду и сразу"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Top Gun: Maverick"
  • "Треугольник печали"
  • "Женщины говорят"

Лучшим режиссером могут быть названы:

  • Мартин МакДонах, лента "Банши из Инишерина"
  • Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, "Все повсюду и сразу"
  • Стивен Спилберг, "Фабельманы"
  • Тодд Филд, "Тар"
  • Рубен Остлунд, "Треугольник печали"

За лучшую женскую роль сразятся:

  • Кейт Бланшетт, "Тар"
  • Ана де Армас, "Блондинка"
  • Андреа Райзборо, "К Лесли"
  • Мишель Уильямс, "The Fabelmans"
  • Мишель Йо, "Все везде и сразу"

Лучшие актеры:

  • Остин Батлер, "Элвис"
  • Колин Фаррелл, "Банши из Инишерина"
  • Брендан Фрейзер, "Кит"
  • Пол Мескаль, "После солнца"
  • Билл Найи, "Жизнь"

Лучшая актриса второго плана

  • Анджела Бассетт, "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • Хонг Чау, "Кит"
  • Кэрри Кондон, "Банши из Инишерина"
  • Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу"
  • Стефани Хсу, "Все везде и сразу"

Лучший актер второго плана:

  • Брендан Глисон, "Банши из Инишрина"
  • Брайан Тайри Генри, "Дорога"
  • Джадд Хирш, "Фабельманы"
  • Барри Кеоган, "Банши из Инишерина"
  • Ke Huy Quan, "Все везде и сразу"

Анимационные фильмы, номинированные на "Оскар":

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо"
  • "Марсель ракушка в обуви"
  • "Кот в сапогах: последнее желание"
  • "Морской зверь"
  • "Краснеет"

Краткометражный анимационный фильм:

  • "Мальчик, крот, лиса и лошадь"
  • "Летучий моряк"
  • "Торговцы льдом"
  • "Мой год диксов"
  • "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"

Документальные фильмы:

  • "Всё, что дышит"
  • "Вся красота и кровопролитие"
  • "Огонь любви"
  • "Дом из щепок"
  • "Навальный"

Документальный короткометражный фильм:

  • "Шептуны слонов"
  • "Выезд"
  • "Как измеряете год?"
  • "Эффект Марты Митчелл"
  • "Незнакомец у ворот"

Короткометражный боевик:

  • "Ирландское прощание"
  • "Иволу"
  • "Le Pupille"
  • "Ночная поездка"
  • "Красный чемодан"

Визуальные эффекты:

  • "На западном фронте все тихо"
  • "Аватар: путь воды"
  • "Бэтмен"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Top Gun: Maverick"

Оригинальная песня:

  • "Аплодисменты" ("Tell It Like a Woman")
  • "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick")
  • "Lift Me Up" ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
  • "Наату Наату" ("RRR")
  • "This Is a Life" ("Everything Everywhere All Once")

Где и когда смотреть церемонию Оскар-2023

Церемонию будут транслировать более чем в 200 странах мира. Украинцы смогут смотреть событие онлайн в ночь с 12 на 13 марта на телеканале или YouTube-канале "Общественное.Культура".

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