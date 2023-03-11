95-я кинопремия Оскар 2023: полный список номинантов
Уже в ночь с 12 на 13 марта в США состоится наиболее значимое событие в мире кино. 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе.
Номинанты на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" уже объявлены. В частности, среди лидеров – научно-фантастический фильм Даниэля Шайнерта и Дэниела Квана "Все повсюду и сразу". Эта лента номинирована на 11 наград.
Второе место заняли фильмы Мартина МакДонаха "The Banshees of Inisherin" и Эдварда Бергера "All Quiet on the Western Front" - они могут получить по 9 статуэток, сообщает The New York Times.
За лучший фильм сразятся следующие киноленты
- "На западном фронте все тихо"
- "Аватар: путь воды"
- "Банши из Инишерина"
- "Элвис"
- "Все повсюду и сразу"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Top Gun: Maverick"
- "Треугольник печали"
- "Женщины говорят"
Лучшим режиссером могут быть названы:
- Мартин МакДонах, лента "Банши из Инишерина"
- Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, "Все повсюду и сразу"
- Стивен Спилберг, "Фабельманы"
- Тодд Филд, "Тар"
- Рубен Остлунд, "Треугольник печали"
За лучшую женскую роль сразятся:
- Кейт Бланшетт, "Тар"
- Ана де Армас, "Блондинка"
- Андреа Райзборо, "К Лесли"
- Мишель Уильямс, "The Fabelmans"
- Мишель Йо, "Все везде и сразу"
Лучшие актеры:
- Остин Батлер, "Элвис"
- Колин Фаррелл, "Банши из Инишерина"
- Брендан Фрейзер, "Кит"
- Пол Мескаль, "После солнца"
- Билл Найи, "Жизнь"
Лучшая актриса второго плана
- Анджела Бассетт, "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- Хонг Чау, "Кит"
- Кэрри Кондон, "Банши из Инишерина"
- Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу"
- Стефани Хсу, "Все везде и сразу"
Лучший актер второго плана:
- Брендан Глисон, "Банши из Инишрина"
- Брайан Тайри Генри, "Дорога"
- Джадд Хирш, "Фабельманы"
- Барри Кеоган, "Банши из Инишерина"
- Ke Huy Quan, "Все везде и сразу"
Анимационные фильмы, номинированные на "Оскар":
- "Пиноккио Гильермо дель Торо"
- "Марсель ракушка в обуви"
- "Кот в сапогах: последнее желание"
- "Морской зверь"
- "Краснеет"
Краткометражный анимационный фильм:
- "Мальчик, крот, лиса и лошадь"
- "Летучий моряк"
- "Торговцы льдом"
- "Мой год диксов"
- "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"
Документальные фильмы:
- "Всё, что дышит"
- "Вся красота и кровопролитие"
- "Огонь любви"
- "Дом из щепок"
- "Навальный"
Документальный короткометражный фильм:
- "Шептуны слонов"
- "Выезд"
- "Как измеряете год?"
- "Эффект Марты Митчелл"
- "Незнакомец у ворот"
Короткометражный боевик:
- "Ирландское прощание"
- "Иволу"
- "Le Pupille"
- "Ночная поездка"
- "Красный чемодан"
Визуальные эффекты:
- "На западном фронте все тихо"
- "Аватар: путь воды"
- "Бэтмен"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Top Gun: Maverick"
Оригинальная песня:
- "Аплодисменты" ("Tell It Like a Woman")
- "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick")
- "Lift Me Up" ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
- "Наату Наату" ("RRR")
- "This Is a Life" ("Everything Everywhere All Once")
Где и когда смотреть церемонию Оскар-2023
Церемонию будут транслировать более чем в 200 странах мира. Украинцы смогут смотреть событие онлайн в ночь с 12 на 13 марта на телеканале или YouTube-канале "Общественное.Культура".
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