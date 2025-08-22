Армия РФ атаковала Днепропетровщину: повреждено предприятие, учебное заведение, жилые дома (фото)

Российские войска ударили по Днепропетровской области из "Градов", FPV-дронов и авиационной бомбы, нанеся ущерб коммунальному предприятию, фермерскому хозяйству и жилым домам.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram. По его словам, под обстрелы попали два района. В Никопольском районе вражеские войска атаковали районный центр, а также Марганецкую и Покровскую общины. В результате ударов были повреждены коммунальное предприятие, несколько трехэтажных домов, нежилое сооружение, частный дом и гараж. Еще шесть домов получили повреждения.

В Мировской общине в результате вечерней атаки FPV-дроном вспыхнул пожар в летней кухне и хозяйственном здании, также пострадал жилой дом.

Синельниковский район россияне атаковали беспилотниками и управляемой авиабомбой. Там загорелись фермерское хозяйство, гараж и сухая трава, повреждена гимназия.

Глава области также сообщил, что в течение ночи силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника.

Напомним, армия РФ нанесла массированный удар по Украине.

