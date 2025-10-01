Армия РФ атаковала Харьков баллистикой и авиабомбами: разрушены частные дома и гаражи, горело 'Барабашово', ранены (фото, видео)

В ночь на 1 октября Харьков подвергся комбинированной атаке со стороны российских войск. Город обстреляли баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами, в результате чего пострадали не менее шести человек, и количество раненых продолжает расти.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, Воздушные силы ВСУ, " Общественное.Харьков ". Терехов сообщил, что удары были нанесены по Киевскому району, где зафиксировано попадание КАБ. В результате взрывов в городе возникли пожары, разрушены частные дома, гаражи, а также повреждена территория одного из городских рынков.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, среди пострадавших — 80-летняя женщина, двое мужчин 34 и 27 лет, а также другие жители, получившие взрывные ранения. Все они находятся в больницах.

Ранее мы рассказывали, что армия России атаковала Виннитчину дронами, были попадания в объекты энергетики и железной дороги.

