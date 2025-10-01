Армія рф атакувала Харків балістикою та авіабомбами: зруйновано приватні будинки і гаражі, горіло 'Барабашово', є поранені (фото, відео)

У ніч на 1 жовтня Харків зазнав комбінованої атаки з боку російських військ. Місто обстріляли балістичними ракетами та керованими авіабомбами, внаслідок чого постраждали щонайменше шість людей, і кількість поранених продовжує зростати.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне.Харків". Терехов повідомив, що удари були завдані по Київському району, де зафіксовано влучання КАБів. Внаслідок вибухів у місті виникли пожежі, зруйновано приватні будинки, гаражі, а також пошкоджено територію одного з міських ринків.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих — 80-річна жінка, двоє чоловіків 34 і 27 років, а також інші мешканці, які отримали вибухові поранення. Усі вони перебувають у лікарнях.

