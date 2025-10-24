Армия РФ атаковала Херсон дроном: есть попадание в многоэтажку и раненый (фото)

В результате российских обстрелов Херсона погибли два человека, еще 15 получили ранения, среди них — ребенок. Один из мужчин пострадал после сброса взрывчатки из беспилотника.

Об этом сообщили Херсонская МВА, начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько и глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Ночью 23 октября русские войска атаковали Херсон ударными дронами. Один из "шахедов" попал в жилую многоэтажку в Днепровском районе, в результате чего вспыхнул пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина, оба получили взрывные травмы и ожоги.

Около шести утра оккупанты атаковали этот район снова — сбросили взрывчатку с дрона на 59-летнего мужчину. У него диагностировали обломочные ранения живота и взрывную травму. Все пострадавшие были госпитализированы.

Около 7:30 россияне обстреляли Корабельный район города. Под огонь попал 16-летний парень, который получил минно-взрывную травму, сотрясение мозга и ранения лица и туловища. В больницу его доставила бригада экстренной помощи.

Кроме того, ранения получили еще пятеро взрослых, повреждены частные и многоквартирные дома.

Позже стало известно, что в результате этого обстрела погибла женщина. Число раненых возросло до 14. Впоследствии подтвердили смерть еще одной женщины, которая в момент атаки находилась в маршрутном такси. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

