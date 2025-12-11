Армия РФ атаковала Полтавщину дронами: на объектах энергетики возникло возгорание (фото)

Ночью 11 декабря российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области. Это привело к пожарам из-за прямых попаданий и обломков.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Владимир Когут в Telegram.

"Ночью россияне снова атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе. Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары".

По его словам, обошлось без пострадавших. В настоящее время службы ГСЧС, энергетики и другие подразделения работают над гашением и ликвидацией последствий. Атака включала десятки дронов "Герань-2" и по меньшей мере три баллистических ракеты "Искандер-М", основной удар пришелся на Кременчуг. ПВО сбила значительную часть угроз.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

