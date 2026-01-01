Армия РФ атаковала Волынь дронами: есть попадание в критическую инфраструктуру, более 100 тысяч человек без света (фото)

На протяжении всей новогодней ночи Волынская область подвергалась интенсивной атаке вражеских ударных беспилотников. Зафиксировано попадание по объектам критической инфраструктуры, что привело к масштабным перебоям с электроснабжением в регионе.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий. По его словам, противник применил десятки дронов-камикадзе типа "Шахед", направленных на ключевые инфраструктурные объекты области. Часть воздушных целей украинские силы противовоздушной обороны уничтожили, однако избежать попадания не удалось.

В результате атак вспыхнули пожары, ликвидация которых продолжается. Больше всего пострадали Луцк и район Ковеля. По данным "Волыньоблэнерго", без электроэнергии остаются более 103 тысяч потребителей.

Информация о погибших или раненых не поступала.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

