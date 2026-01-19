Армия РФ атаковала Запорожье: есть раненый (фото)

В ночь на 19 января российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки ранения получил один местный житель.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, пострадавшему мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь, а информацию о последствиях обстрела уточняют.

Отмечается, что перед взрывом в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российскими войсками скоростных ракет.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

