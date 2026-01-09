Армия РФ осуществила массированную атаку на Киев: есть погибшие и раненые, повреждены многоэтажки, в городе перебои со светом и водой (фото, видео)

В результате массированной российской атаки на Киев погибли четыре человека. В разных районах столицы зафиксированы пожары, разрушения, а также перебои с электро- и водоснабжением.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, городской голова Виталий Кличко и полиция Киева. Сначала Тимур Ткаченко проинформировал, что в результате вражеского удара пострадали. В частности, в Дарницком районе возник пожар в жилом доме на уровне 9-10 этажей. В Деснянском районе зафиксировали возгорание на территории торгового центра, а в Днепровском районе поврежден незаселенный частный дом.

Впоследствии мэр Киева уточнил информацию о последствиях атаки. По состоянию на 02:01 было известно об одном погибшем и четырех пострадавших, двое из которых госпитализированы. Уже через несколько минут Кличко сообщил о двух погибших и пятерых раненых.

Позже стало известно о новых попаданиях. В Днепровском районе беспилотник попал в 12-этажный жилой дом, что привело к пожару и частичным разрушениям. В Печерском районе БпЛА ударил в 24-этажное нежилое здание - разрушение зафиксировали на уровне 23-24 этажей, также вспыхнул пожар.

Число жертв и пострадавших в течение ночи росло. По состоянию на 02:35 сообщалось о трех погибших и шести раненых, а в 03:39 — уже о четырех погибших и десяти пострадавших. Пять человек медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

Читайте также: Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Кроме человеческих потерь в столице возникли проблемы с работой критической инфраструктуры. По словам Виталия Кличко, в отдельных районах Киева зафиксированы перебои с электроснабжением, а также с водой из-за повреждений инфраструктурных объектов.

По состоянию на 04:42 мэр подтвердил, что в результате атаки погибли четыре человека, а количество пострадавших возросло до 19. Четырнадцать из них были госпитализированы. Среди погибших — один медицинский работник, еще четверо медиков получили ранения.

Утром, в 07:27, в полиции сообщили о дальнейшем росте числа пострадавших - до 24 человек. Среди них есть сотрудники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте в Дарницком районе во время повторного обстрела.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!