Армия РФ совершила массированный удар по Украине: есть попадания в Мукачево, Львове и Запорожье, более 12 человек пострадали, один погибший (фото, видео)

В ночь на 21 августа российские войска совершили комбинированную атаку по территории Украины. Взрывы звучали во Львове, Луцке, Ровно, Хмельнитчине, а также в Мукачево, где было зафиксировано попадание по одному из предприятий города. В Киеве в это время работали силы ПВО.

Об этом сообщили мэр Андрей Садовый, председатель ОВА Максим Козицкий и ГСЧС в Telegram, Мукачевский горсовет, руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Мукачево больше пострадало от удара: взрыв пришелся на завод Flex, специализирующийся на производстве электроники. Несмотря на то, что работники ночной смены предупредили об угрозе и успели вывести из цехов в безопасное место, обойтись без пострадавших не удалось. В больницу Святого Мартына доставили десять человек, еще двое обратились самостоятельно. Пятеро пациентов остаются на стационарном лечении, один из них переведен в областную больницу. Погибшие пока не зафиксированы.

Во Львове ракеты и дроны попали в район улицы Елены Степановны. Взрывная волна повредила десятки домов и детский сад. Погиб один человек, еще несколько получили ранения разной степени тяжести. Одна женщина находится в больнице святого Пантелеймона с повреждениями грудной клетки и ушибом легких. Городские власти сообщают, что восстановительные работы уже начаты.

В Луцке также прогремели взрывы, но, по словам городского головы Игоря Полищука, обошлось без жертв и раненых. В Запорожье враг также совершил атаку, однако информации о пострадавших на утро не поступало.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами.

